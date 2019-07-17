مبولحي ينتظر تحطيم رقم سرباح أمام السنغال

ينتظر حارس مرمى المنتخب الوطني الجزائري، رايس مبولحي، تحطيم رقم قياسي جديد بالنسبة لحراس مرمى المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات «الكان».

في حال مشاركته أساسيا مع الخضر في نهائي أمم إفريقيا 2019 المقررة أمام السنغال، غدا بملعب القاهرة،

ليصبح أكثر حارس فى تاريخ الخضر مشاركة فى بطولة كأس الأمم، ويتخطى مهدي سرباح، حارس الخضر

السابق في الثمانينات، حيث يتساوى حاليا الثنائي فى رصيد 14 مباراة بالبطولة، وسيتفوق مبولحى بفارق مباراة عند مشاركته في النهائي مثلما هو منتظر.

ونجح مبولحي فى تحطيم رقم قياسي آخر فى ربع النهائي بعدما حافظ على نظافة شباكه لمدة 420 دقيقة، ليتخطى سرباح أيضا الذي حافظ على نظافة شباكه في 390 دقيقة في نسخة 1984.

ويعد عنتر عصماني هو حارس المرمى الوحيد في تاريخ الجزائر الذي توج بكأس الأمم عندما رفع الكأس مع زملائه في 1990.

وسيكون مبولحي هو الحارس الثاني فى تاريخ الخضر الذي يرفع الكأس في حال الفوز غدا.