“مبولحي” ينتفض :”كل مايُقال عنا كذب”

كذّب الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، كل الشائعات المُتعلقة بإنعدام الإنضباط والجدية داخل ناديه “الإتفاق”، وذلك في تصريحات لـ”الرياضية” السعودية.

وقال :”الجميع داخل الفريق يتميز بالإنضباط، وكل مايُقال في وسائل التواصل الإجتماعي لا أساس له من الصحة، ولم أشاهده بعيني”.

وأضاف :”بصفتي قائدا للفريق، أؤكد بأنه لم يحدث أي تصرف يُمكن أن نصفه بغير الإنضباطي، سواء داخل المُعسكر أو خارجه”.

وشدد “الرايس” على الأمور تسير على أحسن مايرام داخل صفوف “إتي الشرقية”، والذي سيكون جاهزا للدخول بقوة في أجواء المُنافسة.