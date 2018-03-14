مبولحي يواصل صناعة الحدث في السعودية

واصل الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، حصد الثناء في السعودية بفضل عروضه القوية وقيادته لناديه “الإتفاق” لتحقيق نتائج غير مُتوقعة.

وكتبت جريدة “الرياضية” تقريرا مُصغرا عن “الرايس” عنونته بـ”مبولحي يُغير الحال” مُتطرقة لعدم تعرضه للهزيمة في 8 مُباريات على التوالي.

وتأتي “النجومية” التي يعيشها مبولحي في “المملكة” في وقت يتواصل فيه إستبعاده عن صفوف المنتخب الوطني من طرف، رابح ماجر.

وكان صاحب الـ31 عاما مدد عقده مؤخرا مع “إتي الشرقية” إلى غاية 2021 مع حصوله على زيادة نوعية في راتبه السنوي.