مبولحي يوجه رسالة مشفرة لمتابعيه

وجّه الحارس الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، اليوم الأحد، رسالة مشفرة لمتابعيه عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشر مبولحي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستغرام” رسالة قصيرة قال فيها “غير صحيح”.

وتأتي هذه الخرجة من الحارس الأسطوري للمنتخب الوطني، في وقت انتشرت فيه أخبار عن اقترابه من التوقيع لمولودية الجزائر.

يذكر أن رايس وهاب مبولحي (36 عاما)، يتواجد بدون فريق منذ نهاية عقده مع القادسية السعودي، ولم يحدد إلى حد الآن وجهته المستقبلية.