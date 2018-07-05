مبولحي يُباشر التحضير ويعد بالكثير

سجل الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي أول ظهور رسمي له رفقة ناديه “الإتفاق” خلال التربص المُقام حاليا، بمدينة “تيل” الهولندية.

وإندمج “الرايس” بصفة مُباشرة في العمل مع أشبال المدرب الجديد، “ليوناردو راموس”، مؤكدا عزيمته على مواصلة التألق في الدوري السعودي.

وظهر الحارس المُتألق، يتمرن جديا، بعدما إستفاد من راحة لقُرابة شهرين، خاصة وأنه لم يكن معنيا بالمُباريات الودية للمنتخب الوطني.

وقضى خريج “مارسيليا”، عُطلة دون ضغوطات، لإمتلاكه عقدا مضمونا وطويل الأمد مع “الإتي”، عكس ماكان عليه الحال في السنوات الماضية.