مبولحي يُبهر ويقود “الإتفاق” لتحقيق الإنتصار

تمكن “رايس مبولحي” من قيادة فريقه “الاتفاق” لتحقيق الفوز الأول لهم بعد 4 هزائم متتالية في الدوري السعودي.

وكان مبولحي صمام الأمان لنادي “الاتفاق”، أين أنقذ فريقه في العديد من المرات وهو ما يؤكد أنه أفحد أفضل الحراس في “السعودية”.

ووصفت “القناة الرياضية السعودية” أحد تصديات “الرايس” بـ “التصدي الإعجازي” وتم تداول لقطة “مبولحي” في مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

يذكر أن الاتفاق تمكن من تحقيق الانتصار أمام نادي “العدالة” بنتيجة هدف لصفر.