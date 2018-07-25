“مبولحي” يُحافظ على عُذرية شباكه ويرفض الإنهيار!

واصل الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي على بريقه رفقة ناديه “الإتفاق”، خلال المواجهة الودية أمام “بني ياس” الإماراتي، أمس الثلاثاء.

وشارك “الرايس” أساسيا كالعادة وحمل شارة القيادة، مُقدما مُستوى مرموقا كالعادة ومُحافظا على عُذرية شباكه، قبل إستبداله في الدقائق الأخيرة.

وفضّل “ليوناردو راموس”، المُدرب الجديد لـ”الإتفاق”، عدم تركه يلعب اللقاء كاملا، تخوفا من تعرضه لإصابة ساذجة في لقاء دون أهمية.

ويستأنف “مبولحي” و”إتي الشرقية” المُنافسة الرسمية، الأسبوع القادم من بوابة “الرائد”، في إفتتاح مُباريات الموسم الجديد لـ”دوري عبد اللطيف جميل”.