عاجل

“مبولحي” يُشارك في حفل تدشين الدوري السعودي

الرياضة
  • -
  • 0
“مبولحي” يُشارك في حفل تدشين الدوري السعودي
بقلم عبد النور حواز

شارك الحارس الدولي الجزائري لنادي الإتفاق السعودي في حفل تدشين الدوري السعودي 2019-2020 الذي جرى سهرة اليوم الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للإتي عل موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة “الرايس” رفقة زملائه خلال حفل تدشين الدوري السعودي.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”بعثة نادي الإتفاق  في حفل تدشين الدوري السعودي 2019-2020″.

ويُذكر أن بطل إفريقيا رفقة الخضر عاد لتدريبات فريقه السعودي منذ أسبوع تقريبا بعد استفادته من عطلة طويلة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=690081

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com