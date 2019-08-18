“مبولحي” يُشارك في حفل تدشين الدوري السعودي

شارك الحارس الدولي الجزائري لنادي الإتفاق السعودي في حفل تدشين الدوري السعودي 2019-2020 الذي جرى سهرة اليوم الأحد.
ونشر الحساب الرسمي للإتي عل موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة “الرايس” رفقة زملائه خلال حفل تدشين الدوري السعودي.
وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”بعثة نادي الإتفاق في حفل تدشين الدوري السعودي 2019-2020″.
ويُذكر أن بطل إفريقيا رفقة الخضر عاد لتدريبات فريقه السعودي منذ أسبوع تقريبا بعد استفادته من عطلة طويلة.
⚪️ بعثة نادي #الاتفاق في حفل #تدشين_الدوري_السعودي 2019/2020 pic.twitter.com/2U3M0iRuXy
— نادي الاتفاق (@Ettifaq) August 18, 2019
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