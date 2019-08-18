“مبولحي” يُشارك في حفل تدشين الدوري السعودي

شارك الحارس الدولي الجزائري لنادي الإتفاق السعودي في حفل تدشين الدوري السعودي 2019-2020 الذي جرى سهرة اليوم الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للإتي عل موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” صورة “الرايس” رفقة زملائه خلال حفل تدشين الدوري السعودي.

وأرفق الحساب الصورة بعبارة:”بعثة نادي الإتفاق في حفل تدشين الدوري السعودي 2019-2020″.

ويُذكر أن بطل إفريقيا رفقة الخضر عاد لتدريبات فريقه السعودي منذ أسبوع تقريبا بعد استفادته من عطلة طويلة.