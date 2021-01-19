مبولحي يُعاني ويلتحق بعائلته في دُبي!

سافر الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، لإمارة دُبي، من أجل الإلتحاق بأسرته، وهو الذي يعاني من آثار الإصابة منذ أكثر من أسبوعين من الآن.

وقررت إدارة نادي الإتفاق السعودي، السماح للحارس بالتواجد بـ”دانة الدُنيا”، ومواصلة العلاج فيها والبقاء رفقة عائلته الصغيرة.

وكان صاحب الـ34 عاما، قد أعلم مُسيري فريقه بأنه يعاني نفسيا، ويُفضل التواجد قرب أسرته، في هذه الفترة الصعبة.

ويُرتقب أن يغيب مُحارب الصحراء، عن المنافسة الرسمية الى غاية نهاية منتصف شهر فيفري القادم.

ويعاني الحارس المُخضرم، من قطع على مُستوى الرباط الجانبي للركبة.