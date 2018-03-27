مبولحي يُوجه رسالة مُشفرة لماجر

ظهر الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي في تدريبات ناديه “الإتفاق” السعودي مُرتديا لقُفازات المنتخب الوطني، في خرجة لفتت جميع الأنظار.

وإعتبر المُتابعون بأن خُطوة “الرايس” بمثابة رسالة مُشفرة منه تجاه الناخب الوطني، رابح ماجر الذي استبعده، دون منحه أي تفسيرات.

وكان المُتألق منذ وصوله للسعودية أكد في آخر تصريحاته عدم تلقيه لأي إتصال من أسطورة “بورتو” وجهله لأسباب التخلي عنه.

وأوضح قائد “إتي الشرقية”، بأنه سيبقى تحت تصرف الطاقم الفني لـ”الخضر”، وذلك في أي وقت يُقرّر الطاقم الفني الإعتماد عليه.