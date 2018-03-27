عاجل

مبولحي يُوجه رسالة مُشفرة لماجر

الرياضة
  • -
  • 0
مبولحي يُوجه رسالة مُشفرة لماجر
بقلم إسماعيل عشاش

ظهر الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي في تدريبات ناديه “الإتفاق” السعودي مُرتديا لقُفازات المنتخب الوطني، في خرجة لفتت جميع الأنظار.

وإعتبر المُتابعون بأن خُطوة “الرايس” بمثابة رسالة مُشفرة منه تجاه الناخب الوطني، رابح ماجر الذي استبعده، دون منحه أي تفسيرات.

وكان المُتألق منذ وصوله للسعودية أكد في آخر تصريحاته عدم تلقيه لأي إتصال من أسطورة “بورتو” وجهله لأسباب التخلي عنه.

وأوضح قائد “إتي الشرقية”، بأنه سيبقى تحت تصرف الطاقم الفني لـ”الخضر”، وذلك في أي وقت يُقرّر الطاقم الفني الإعتماد عليه.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital