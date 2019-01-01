مبولحي يُودع 2018 بهدية رائعة!

ودّع الدولي الجزائري، رايس وهاب مبولحي، سنة 2018 المُنقضية بأفضل طريقة ممكنة، بتحصله على تكريم جديد في الدوري السعودي للمُحترفين.

وأختير “الرايس” في التشكيلة المثالية للأسبوع، بعد آدائه الراقي خلال الإنتصار الثمين لناديه “الإتفاق” على حساب “الإتحاد”، بهدف دون رد.

وجاء تواجد الحارس المُتألق مُتوقعا، وهو الذي قام بالعديد من التصديات الحاسمة أمام “الإتي”، ليؤكد عودته للواجهة في الآونة الأخيرة.

وتحصل خريج مدرسة “مارسيليا” على إشادة مُنقطعة النظير من وسائل الإعلام والجماهير الكروية في المملكة، والتي إعترفت بمُستواه الكبير حاليا.