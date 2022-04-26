مبوما.. غاساما أفضل الحكام افريقيا ومن حقه ارتكاب الأخطاء!

دافع الدولي الكاميروني السابق باتريك مبوما عن الحكم باكاري غاساما بشكل لافت للإنتباه حيث أكّد افضل الحكم الافارقة رغم الفضيحة التحكيمية.

كما ردّ مبوما على تصريح الناخب الوطني جمال بلماضي خلال نزوله ضيفا على قناة “كنال بلوس” “بالأرقام ليس لدينا في افريقيا أفضل اللاعبين في العالم. وأفضل المدربين. لماذا تريد منا أن يكون لدينا أفضل الحكم في العالم”.

وأضاف “لماذا لا نقبل التحكيم كما هو.لا يزال غاساما أحد افضل الحكام في افريقيا وله الحق في ارتكاب الأخطاء. وجب عليه التوقف عن تصريحات مماثلة”.

كما ختم “الحكم لم يكن جيّدا في نظر الجزائريين لكنه من أفضل حكام القارة الافريقية”.

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