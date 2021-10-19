مبوما يرشح الجزائر للتتويج بكأس إفريقيا

رشح نجم الكرة الكاميرونية باتريك مبوما المنتخب الوطني الجزائري للتتويج بكأس أمم افريقيا 2022 حيث قال في تصريح له نقله موقع “”افريك” يوم أمس الإثنين، عما سيقدمه الناخب الوطني جمال بلماضي و لاعبيه في العرس الكروي المقبل.

وقال:”المرشح القوي بالنسبة لي هو المنتخب الجزائري الذي سيعمل بقوة من أجل الدفاع عن لقبه و بعدها السنغال مباشرة” و أضاف “ّأعتقد أني عندما أتحدث عن الجزائر فإني اتحدث عن منتخب يملك 31 فوز تواليا و هو امر خارق للعادة”

و بشأن نجاح كأس أمم افريقيا التي ستجري بالكامرون قال مبوما “الكامرون تقوم بعمل كبيرـ لديها كل الإمكانيات، و أنتظر ان تنجح في تنظيم الحفل بكل سهولة”

تجدر الإشارة، إلى أن قائمة الجزائر تضم كل من ساحل العاج و سيراليون إلى جانب غينيا الإستوائية.

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