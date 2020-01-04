مبوما ينصف بلماضي ويصدم محرز في جوائز الكاف 2019

الرياضة
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مبوما ينصف بلماضي ويصدم محرز في جوائز الكاف 2019
بقلم كريم.تيغرمت

كشف النجم الكاميروني السابق، باتريك مبوما، عن اختياراته لأفضل مدرب، وأفضل لاعب في إفريقيا، من بين المرشحين لجوائز “الكاف” لسنة 2019.

واعتبر باتريك مبوما، في تصريح لموقع “سوبر كورة” العربي، أن الناخب الجزائري جمال بلماضي، هو الأحق بجائزة أفضل مدرب في إفريقيا لسنة 2019.

وبرر مبوما، اختياره هذا، بالنظر لتمكن جمال بلماضي، من قيادة الخضر للتتويج بكأس أمم إفريقيا، لأول مرة منذ 1990.

واختار النجم الكاميروني، مدرب منتخب السينغال أليو سيسي، في المركز الثاني، بينما جاء مدرب الترجي التونسي، معين الشعباني، في المركز الثالث.

وفيما يخص أفضل لاعب إفريقي لسنة 2019، إعتبر مبوما، أن ساديو ماني، هو الأحق بهذا اللقب، يليه محمد صلاح في المركز الثاني، ورياض محرز في المركز الثالث.

يذكر أن باتريك مبوما، سبق له التتويج بلقب أفضل لاعب في إفريقيا سنة 2000، بعدما توج بالكان رفقة الأسود غير المروضة.


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