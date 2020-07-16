مبيعات السيارات بأوروبا تتراجع بنسبة 38 بالمائة خلال السداسي الأول من 2020

أفادت بيانات الاتحاد الأوروبي لمصنعي السيارات، اليوم الخميس، أن مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي تراجعت خلال السداسي الأول من العام الحالي بنسبة 38 في المائة.

في حين تراجعت هذه المبيعات، في جوان الماضي على أساس سنوي بنسبة 3ر22 في المائة.

وأوضح الاتحاد أن إجمالي المبيعات خلال الشهر الماضي بلغ 949 ألفا و722 سيارة مقابل 22ر1 مليون سيارة خلال جوان من العام الماضي.

وأظهرت البيانات تحسنا طفيفا في المبيعات خلال جوان الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه حيث كانت المبيعات قد تراجعت في ماي الماضي بنسبة 3ر52 في المائة.

وتعاني سوق السيارات في أوروبا من تراجع كبير بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت المبيعات قد تراجعت في مارس الماضي بنسبة 55 في المائة تقريبا وفي أفريل بنسبة 75 في المائة.

وسجلت المبيعات تراجعا كبيرا في الأسواق الكبرى بالاتحاد الأوروبي باستثناء فرنسا التي سجلت زيادة في المبيعات بنسبة 2ر1 في المائة خلال الشهر الماضي، بفضل الحوافز الحكومية.

وتراجعت المبيعات في إسبانيا بنسبة 7ر36 في المائة، في حين تراجعت في ألمانيا بنسبة 3ر32 في المائة وفي إيطاليا بنسبة 1ر23 في المائة سنويا خلال الشهر الماضي.