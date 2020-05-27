متابعات قضائية ضد 114 شخصا خالفوا الحجر الصحي أيام العيد بالمدية

سجلت مصالح الشرطة بالمدية، عدة مخالفات وذلك لعدم إلتزام بعض المواطنين بتطبيق قرار الحجر الصحي خلال أيام العيد.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم خلال نفس الفترة، مراقبة 353 شخصا خلال فترة الحجر الصحي، وتحرير 114 مخالفة ضد الأشخاص الذين تم انجاز ملفات قضائية في حقهم.

كما تم حجز 16 دراجة نارية، ومراقبة 234 مركبة، تم وضع 37 منها المحشر وتحرير مخالفات لأصحابها.

للتذكير، فإن المصالح الأمنية، وضعت برنامجا أمنيا خاصا بتسخير كافة الإمكانيات

المادية والبشرية، للوقوف ميدانيا على تطبيق القرارات المتعلقة بالإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

وتوزع البرنامج في عدة محاور، تتصل بتدابير الإغلاق، وعدم التنقل والتجمع وحركة الأشخاص والمركبات أثناء فترة الحجر.

يضاف إليها محاربة المضاربة في المواد الغذائية والمواد الطبية الصيدلانية وشبه الصيدلانية، من خلال تدعيم نقاط وحواجز المراقبة والتفتيش للتصدي لكل المخالفين.