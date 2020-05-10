متابعات قضائية ضد 7547 شخصا بسبب خرقهم للحجر الصحي بباتنة

سجلت مصالح الأمن بولاية باتنة متابعات قضائية في حق 7547 شخص بسبب خرقهم لتدابير الحجر الصحي.

وحسب بيان خلية الاعلام لولاية باتنة، فإن مصالح الأمن سجلت أيضا مراقبة 13342 شخص، وبالنسبة للمركبات راقبت الشرطة 7684 مركبة وضعت منها 733 في المحشر، كما راقبت 135 دراجة نارية وضعت منها 82 دراجة في المحشر.

وأضاف البيان، أن المواطنون يشيدون بهذه الاجراءات ٱملين أن تكون مشددة أكثر بسبب كسر عدد كبير للحجر خاصة خلال رمضان.

كما طالبت عديد الجمعيات بضرورة فتح تحقيقات لمعرفة هوية عدد من الاشخاص والواقفين وراء عدد من صفحات التواصل الاجتماعي الذين يحاولون بشتى الطرق ايهام الناس بزوال خطر فيروس كورونا، وحتى وصل الحد ببعض هؤلاء الى الادعاء بأن وباء كورونا غير موجود أصلا.