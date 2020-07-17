متابعة أكثر من 242 ألف شخص قضائيا خالفوا ضوابط الحجر الصحي

كشف رئيس مكتب الاتصال بمديرية الامن العمومي، عميد شرطة رابح زواوي، اليوم الجمعة، عن إحصائيات مصالح الأمن الوطني، التي سجلت في الفترة الممتدة بين 20 مارس إلى غاية 15 جويلية.

ففيما يتعلق بمراقبة الأشخاص، 568 الف من بينهم 242 ألف و576 حولوا للمتابعة القضائية لعدم التزامهم بضوابط الحجر الصحي، فيما تم تحويل 34781 الف مركبة الى المحاشر، بالإضافة الى 13 الف و333 دراجة نارية.

أما بالنسبة للمخالفات المرتبطة بالوقاية الصحي، فقد سجلت مصالح الأمن الوطني 8363 لم يتقيد بإجراءات التباعد الصحي، 12 الف و860 شخص لم يلتزموا بمسافة الأمان، و9552 حالة لم يحترموا اجراءات البيع دون احترام الاجراءات.