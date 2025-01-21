متابعة المستفيدين من “لونساج” قضائيا.. كاسنوس يحسم الجدل!

فنّد الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء “كاسنوس”، وكذّب الإشاعة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي Tiktok. والتي مفادها “كاسنوس” تباشر المتابعة القضائية بحق المستفيدين من جهاز “لونساج”.

وأكد الصندوق، في بيان له أن الخبر لا أساس له من الصحة. داعيا إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر في الاستجابة للمعلومات المغلوطة المتداولة من مصادر غير موثوقة . كما يبقى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء. تحت تصرف المنخرطين لإيفادهم بكل المعلومات عبر المواقع الرسمية المعتمدة.

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