متابعة ترتيبات ترقية 11 مقاطعة إدارية إلى ولايات كاملة الصلاحيات

باشرت لجان تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل زيارات ميدانية لمتابعة ترتيبات ترقية إحدى عشرة مقاطعة إدارية إلى مصاف ولايات كاملة الصلاحيات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى تحقيق تنمية متوازنة، وتعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تجسيد أحكام مشروع القانون المعدَّل والمتمِّم للقانون رقم 84-09 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وتطبيقًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، القاضية بإعداد خارطة طريق ميدانية لاستكمال مختلف الإجراءات المرتبطة بعملية الترقية.

وتهدف هذه اللجان، من خلال زياراتها التفقدية، إلى تقييم مستويات الجاهزية التقنية والوظيفية، ورصد النقائص المحتملة، بما يسمح بتوفير الظروف التنظيمية واللوجستية المثلى، وضمان انطلاقة فعّالة وواعدة لهذه الولايات الجديدة.