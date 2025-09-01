متابعة سير إعداد دراسة تهيئة واد عين الصفراء.. وزارة الري تعقد اجتماعا هاما

ترأس عمر بوقروة، الأمين العام لوزارة الري، اليوم اجتماع عمل خُصص لمتابعة سير إعداد دراسة تهيئة واد عين الصفراء بولاية النعامة.

وحضر الاجتماع أعضاء البرلمان بغرفتيه و ممثلي عن المجلس الشعبي الولائي عن ولاية النعامة، إلى جانب إطارات الوزارة على المستويين المركزي والمحلي. وممثلي مكتب الدراسات المكلف بإنجاز هذه الدراسة، التي أمر بها طه دربال. وزير الري، عقب الفيضانات التي شهدتها الولاية يومي 08 و09 سبتمبر 2024.

كما شارك في اللقاء، خبير من الوكالة الفضائية الجزائرية، قدّم جملة من المقترحات التقنية والعلمية المتطورة الرامية إلى تعزيز محتوى الدراسة. وضمان دقتها وفعاليتها.

وفي كلمته، شدّد الأمين العام على الطابع الاستراتيجي والعاجل لهذا المشروع، مذكّراً بالتداعيات الخطيرة التي خلفتها الفيضانات الأخيرة. ودعا في هذا السياق إلى تجنيد كل الإمكانيات وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين. لضمان إنجاز الدراسة في الآجال المحددة وبأعلى معايير الجودة، بما يسهم في حماية المدينة من خطر الفيضانات.