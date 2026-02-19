متابعة مشروع الخط المنجمي الشرقي .. جلاوي يترأس اجتماعا هاما

ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، اليوم الخميس بمقر الوزارة، جلسة عمل خصِّصت لمتابعة مدى تقدم تجسيد مشروع الخط. المنجمي الشرقي. لا سيَّما في مقطعه الرابط بين بوشقوف ودريعة على مسافة 121 كيلومترًا، باعتباره أحد المشاريع الاستراتيجية الداعمة للبنية التحتية للنقل وتعزيز النشاط الاقتصادي بالمنطقة الشرقية.

وحضر الاجتماع ممثلون عن الوزارة، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكة الحديدية وإطاراتها المركزية. إضافة إلى ممثلي المجمع الجزائري-الصيني المكلف بإنجاز المشروع. كما شارك في أشغال الجلسة، عبر تقنية التحاضر عن بعد ومن موقع المشروع بسوق أهراس. ممثلو الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية (أنسريف)، ومؤسسات الإنجاز ومكاتب الدراسات.

وتناول اللقاء عرضَ مختلف الحلول التقنية والتنظيمية التي تم التوصل إليها. إلى جانب الإجراءات والتدابير المتخذة لإعادة تنظيم المشروع. بما يسمح بتجاوز العراقيل المسجلة وتسريع وتيرة الأشغال. وأكدت المعطيات المقدمة أن هذه الترتيبات من شأنها ضمان استكمال المشروع في الآجال المحددة، وفق المعايير التقنية المطلوبة.

ويعَدُّ مشروع الخط المنجمي الشرقي من المشاريع الهيكلية التي تعوّل عليها الدولة لدعم شبكة النقل بالسكك الحديدية، وتحسين ربط المناطق المنجمية بموانئ التصدير. بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية ورفع قدرات نقل الموارد المنجمية.