متابعة موظفين بسونلغاز واتصالات الجزائر في قضية التنقيب عن الآثار في تيسمسيلت

قدمت الفرقة الاقتصادية والمالية بمصلحة الشرطة القضائية، لأمن ولاية تيسمسيلت 5 أطراف أمام وكيل جمهورية محكمة برج بونعامة وقاضي التحقيق.

عن جرم إخفاء مكتشفات أثرية فجائية وحيازة أجهزة حساسية لكشف المعادن بدون رخصة.

وجاء في وقت سابق تكليف الفرقة بمتابعة 6 موظفين في قطاعات هامة، من بينهم واحد بسونلغاز وإثنان بمؤسسة اتصالات الجزائر.

وآخر موظف بمؤسّسة إنجاز ومتابعة مشروع خط السكة الحديدة تيسمسيلت بوغزول بعد رصد مباشرة بيع قطع أثرية.

والإشتباه في حيازتهم لعتاد التنقيب، وحسب مصدر أمني فإنه من المحتمل إطلاق عمليات تفتيش أخرى فضلا عن تنفيذ تحقيقات أوسع.

باستغلال معلومات بحوزة المصلحة الولائية للشرطة القضائية، لمطاردة باقي شركاء المجموعة المحتملين وإيقاف متهم في حالة فرار تم التعرف على هويته.

ومع استكمال الإجراءات القضائية مع الموقوفين قضت ذات المحكمة بإيداع اثنين الحبس ووضع ثلاثة تحت الرقابة القضائية.