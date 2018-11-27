متجلببة تحاول اختطاف طفلين بالبليدة

تعرض طفلان لم يتجاوزا سن السادسة، لمحاولة اختطاف من طرف متجلببة، بموازية، غرب ولاية البليدة.

وحسب ما علمته النهار من مصدر أمني موثوق، فقد فتحت مصالح الأمن لذات الجهة تحقيقا، بعد تلقيها شكوى بتعرض طفلين لمحاولة اختطاف.

حيث تم تسجيل الحادث الأول، بعد أن أقدمت امراة ترتدي جلباب اسود، وتضع ستار، على وجهها باستدراج طفل، يدرس السنة الأولى ابتدائي بمدرسة 200 مسكن بموزاية، عند خروجه من مؤسسته التعليمية.

حيث امسكته من يده وأوهمته انها بصدد توصيله إلى منزلهم، غير أن ابنة خالة الطفل، وهي تلميذة بنفس المدرسة شاهدت الواقعة، وأوقفت السيدة.

ولما حاولت الاستفسار عن سبب إمساكها بالطفل ومحاولة استدراجه إلى وجهة مجهولة، غادرت هاته الأخيرة، حيث قامت عائلة طفل بتقديم شكوى مصالح لدى مصالح الشرطة.

وفي نفس اليوم، تلقت ذات المصالح شكوى أخرى تتعلق بمحاولة اختطاف طفل يبلغ السنتين، أين قامت امراة ترتدي جلباب اسود وستار بمحاولة اختطاف طفل من داخل حمام عمومي.

حيث تم التفطن للمشتبه فيها من طرف والدته، بعد أن قامت المتهمة بحمله ووضع حوله فوطة قبل أن تجبر، وسط صراخ الأم، على وضعه أرضا والفرار.