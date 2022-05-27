متجلببة وشابان ينفذون عملية سطو مسلح على محل مجوهرات في بن سكران بتلمسان

موازاة مع تفكيك شبكة لسرقة السيارات تقودها امرأة

تمكنت نهاية الاسبوع الفارط مصالح الشرطة الفضائية بأمن دائرة بني بوسعيد غرب ولاية تلمسان. من فك لغز واحدة من أخطر قضايا سرقة السيارات.

والتي تعود وقائعها الى شهر جانفي المنقضي عندما تفاجأ الضحية باختفاء سيارته. التي قام بشرائها في نفس اليوم من امام منزله. حيث أطلقت الشرطة أبحاثها الحثيثة بحثا عن القرائن الموصلة الى لصوص هذه العملية.

وبعد شهور من المطاردة والترصد تم الوصول إلى الجناة، وتوقيفهم ويتعلق الأمر بـ 3 اشخاص بينهم امرأة. حيث كان الثلاثة ينسجون سيناريوهات متعلقة ببيع سيارات سياحية ويحتفظون بنسخة من مفاتيحها. ليتم استرجاعها بعد بيعها واخذ الأموال من الشاري قصد بيعها لاطراف اخرى لأخذ مزيد من الأموال. اين انفضح أمرهم عقب تكرار سيناريو البيع والشراء مع ضحايا اخرين.

واسترجع المحققون المركبة المسخرة في هذا النشاط الإجرامي قبل تقديم المشتبه بهم الثلاثة امام محكمة مغنية. بجرم تكوين جمعية اشرار مختصة في سرقة السيارات واعادة بيعها.

في سياق اخر شهد الأربعاء الفارط الرواق المؤدي الى حي سيدي محمد بدائرة بن سكران عملية سطو خطيرة. اقتحم فيها شابين مسلحين بالتواطؤ مع فتاة متجلببة محلا لبيع المجوهرات. حيث اشهروا سلاحا ابيض في وجه صاحب المحل الا أن الاخير وبعد مقاومة شرسة للجناة. نجح في اطلاق صرخات نجدة والتي سرعان ما استقطبت المواطنين لتقديم المساعدة له. ووقتها استغل اللصوص الفرصة للهرب بواسطة مركبة. فيما لاحق مجموعة من شهود العيان لصا ثالثا وقاموا بتوقيفه قبل تسليمه للشرطة. التي باشرت معه تحريات واسعة للامساك بباقي شركائه الفارين.