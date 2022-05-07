متحدث رسمي بإسم الفيفا ” ملف طعن الجزائر أغلق”

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث الرسمي بإسم “الفيفا“. أن الطعن الذي قدّمته الجزائر للإتحاد الدولي لكرة القدم قد تم دراسته من طرف لجنة التحكيم التي يترأسّها الإيطالي كولينا.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. فإن موضوع الطعن قد حسم فيه. وأغلق من طرفها بعدما تلقت إجابة عن طريق مراسلة الكترونية من الفيفا.

كما قالت أن المراسلة جاء فيها “الفيفا قامت بإجابة الفاف على الملف.و الملف اغلق”.

كما جاء ردّ المتحدث بإسم الهيئة الدولية لكرة القدم. بعد مراسلة الفاف للهيئة الدولية للعبة من جديد تطلب توضيحات. بالنظر إلى الإبهام في المحتوى.

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