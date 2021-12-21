متحدّثا عن الخيانة.. صامويل إيتو يقصف عدد من رؤساء المنتخبات الإفريقية

تحدّث رئيس الإتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو عن “خيانة” تحدث فيما بين بعض ؤساء المنتخبات الإفريقية التي تقف ضد قراره.

وكان إيتو قد تحدى الجميع بما فيهم رئيس الفيفا انفانتينو و رئيس “الكاف” باتريس موتسيبي وعدد من الأسماء التي تقف ضد تنظيم الكاميرون للطبعة المقبلة لـ “الكان” في وقتها المحدّد.

كما أكد نجم الكرة الكاميرونية سابق في تصريح بـ “كنال سبور أفريك بلوس” قائلا “لا أرى سببا واحدا مقنعاً لعدم اقامة كأس أمم إفريقيا بموعدها في كل الحالات الاتحاد الكامروني الذي أمثله سيدافع إلى آخر رمق ضد الأصوات المنادية بالتأجيل”. وأضاف “بطولة أمم أوروبا لعبت سنة 2020 في عدة مدن أوروبية و في ملاعب ممتلئة بالجماهير و الحال أننا كنا وقتها في قلب الأزمة الصحية و لم تحصل أي تداعيات”.

وإستدل أحسن لاعب إفريقي لعدد من السنوات “لماذا ينادون الآن بعدم اقامة كان الكامرون في موعدها٠ أعطوني سببا واحداً مقنعاً . الا اذا كانوا يريدون أن يقولوا لنا كما جرت العادة أننا لا نساوي شيئا و أنه علينا أن نرضخ لاملاءاتهم. إن أرادوا أن يقولوا لنا هذا فليقولوها لنا بوضوح “.

وفجّر إيتو غضبه في وجه عدد من رؤساء المنتخبات “الشيئ المخجل في الموضوع هو : أن ثمة أطراف افريقية متعاونة معهم “.

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و سقطت خطة المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة، في الماء. وهما اللذين سعيا لتأجيل “الكان” في الكاميرون لأجل لاحق.

و صدم رئيس الكاف، باتريس موتيسيبي لقجع وأبو ريدة، في الساعات الماضية. مؤكدا بأن كأس إفريقيا ستلعب في موعدها المحدد.

و قال الميلياردير الجنوب إفريقي :”سأكون حاضر في ياوندي جانفي القادم أنا وعائلتي، من أجل متابعة الكان، وستكون دورة ناجحة”.

و كان لقجع وأبو ريدة، يضغطان لأسباب مجهولة لعدم إقامة الحدث القاري بداية العام 2022 القادم. ولكنهما لم ينجحا في ذلك.

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