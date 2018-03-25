متحف أحمد زبانة بوهران يسترجع لوحة فنية “مجموعة من الأهالي”

استعاد المتحف الوطني العمومي “أحمد زبانة” لوهران مؤخرا لوحة فنية تحمل اسم “مجموعة من الأهالي”.

اللوحة تعود الى الحقبة الاستعمارية حسبما استفيد لدى هذه المؤسسة المتحفية .

وكانت هذه اللوحة التي تحمل توقيع الرسام الفرنسي غيستاف فاليريان

(1879-1945) معلقة داخل المكتبة البلدية.

الواقعة بمحاذاة ذات المتحف وفق نفس المصدر .

ويعدّ هذا العمل الفني ملك للمتحف الوطني العمومي “أحمد زبانة” قبل نقله منذ سنة 1955 الى المكتبة البلدية المذكورة حسبما تم توضيحه .

ويبلغ ارتفاع هذه اللّوحة التي تم استرجاعها مع مطلع فيفري المنصرم بعد

استكمال كافة الإجراءات الإدارية اللازمة 2.20 متر فيما يصل عرضها الى 2.50 متر .

وينكب حاليا المتحف المذكور على صيانة وتنظيف هذه اللوحة التي تم استعادتها في وضعية “سيئة”.

لاسيما إطارها وفق ما ذكره الفريق المكلف بهذه العملية التي تستخدم فيها الوسائل المعمول بها في هذا المجال .

يشار إلى أنّ المتحف الوطني العمومي “أحمد زبانة ” يبحث على اللوحات التي نقلت خارج هذه المؤسسة لإسترجاعها.