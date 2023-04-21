متحف أحمد زبانة بوهران يستقبل 26 ألف زائرا خلال 3 أشهر

استقبل المتحف الوطني العمومي “أحمد زبانة” لمدينة وهران أزيد من 26 ألف زائر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وحسبما استفيد لدى هذه المؤسسة المتحفية، قدر عدد زوار المتحف 26.167 من مختلف الفئات العمرية خلال شهور الثلاثة الأولى من السنة الجارية.

وتم تسجيل ذروة عددهم خلال جانفي الماضي والذي وصل إلى 17.510 زائرا، حسبما أبرزته رئيسة قسم الاتصال، أشهر ليلى بوطالب.

وسجل هذا المرفق الثقافي ارتفاعا في عدد الزوار مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية التي شهد توافد 6.889 شخص.

وتعود أسباب هذا الارتفاع إلى الأثر الايجابي لتظاهرة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي احتضنتها وهران الصيف الماضي.

حيث سمحت باستقطاب عدد كبير من السياح للمدينة وكذا عودة نشاط “الحقيبة المتحفية” المنظمة من طرف المتحف لفائدة المؤسسات التربوية خلال هذه السنة.

وقد استقبل المتحف 4.230 متمدرس قدموا برفقة أساتذتهم مع إعطائهم لمحة تاريخية حول الفروع التابعة لهذه المؤسسة المتحفية فيما تم إحصاء 408 طالبا.

وبخصوص السياح الأجانب الذين زاروا هذه المؤسسة المتحفية، فقد وصل عددهم خلال الفترة المذكورة إلى 65 سائحا من تونس وروسيا وألمانيا وفرنسا والتشيك والنمسا وسويسرا.