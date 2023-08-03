متحف سطيف يُتوج بجائزة التميز في الارشاد الثقافي العربي

تُوجَ المتحف العمومي الوطني بسطيف ممثلا لوزارة الثقافة والفنون، بجائزة “التميز في الارشاد الثقافي والمتحفي”.

وحسب بيان للوزارة، حصل المتحف على هذه الجائزة، في المسابقة الخاصة بالإرشاد الثقافي العربي. المنظمة من طرف “المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو” بدولة تونس الشقيقة، تحت شعار “بالماضي نعبر للمستقبل”.

وعرفت المسابقة مشاركة العديد من المتاحف ممثلة لمختلف البلدان العربية على غرار الجزائر تونس، الامارات، البحرين، عمان، فلسطين، قطر اليمن.

وبهذه المناسبة دعى المدير العام لمنظمة “الألكسو” الدكتور محمد ولد أعمر، في كلمته الدول المشاركة إلى ضرورة الاعتناء بمتاحفنا ومعالمنا التاريخية ومواقعنا الأثرية وزيارتها.

وكذا تنفيذ الفعاليات والأنشطة فيها، وإدراج التربية على التراث والتربية المتحفية ضمن البرامج والمقررات المدرسية. حتى نحقق ما نصبو إليه من زرع ثقافة عربية متأصلة في جذورها ومتنوعة في منابعها ومنفتحة على محيطها.

ويأتي تكريم المتحف العمومي الوطني بسطيف تتويجا للنشاط والحركية المتحفية الكبيرة. التي يعرفها من خلال تنوع فعالياته من محاضرات وأُمسيات ثقافية ومسابقات ومنشورات وغيرها.

كما يساهم المتحف في التعريف بموروثنا الثقافي في الخارج وفتح المجال أمام الباحثين والمختصين في علم الاثار وكذا الطلبة الباحثين في تاريخ المنطقة.