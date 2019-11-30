متحف للمنتوجات التقليدية والرسامين بحلبة الثيران في وهران

قام والي ولاية وهران، عبد القادر جلاوي اليوم، بزيارة لحلبة الثيران بحي الكميل، في إطار التكفل بالمعالم التاريخية والسياحة للولاية.

وأمر الوالي بالشروع فورا في تهيئتها لإحتضان نشاطات ترفيهية وثقافية مستقبلا، كما اعطى توجيهات بضرورة التفكير في الشروع في ترميم باقي مدرجات الحلبة ووضع لافتات إشهارية تعزل المدرجات السليمة عن المدرجات الهشة.

وأمر بتجهيز ساحة الحلبة بشاشة عملاقة لمشاهدة المقابلات الكروية، واستغلالها خلال مختلف المناسبات، خاصة كون هذا الصرح الثقافي والسياحي يقع في حي شعبي.

كما اعطى الوالي تعليمات من أجل تهيئة فضاء كائن أسفل المدرجات وتخصيصه كمتحف موجه لحرفي المنتوجات التقليدية والرسامين لعرض لوحاتهم، خاصة وأن الولاية تتأهب لإطلاق مسار حافلة السياحية للولاية وبالتالي تمكين الزوار والسياح من زيارة الحلبة إكتشاف تاريخيها، تهيئة الحلبة بلافتات توجيهية باللغات العربية الفرنسية والإسبانية.

في هذا الصدد أمر الوالي بإعداد مطويات وتسخير دليل سياحي بداخل الحلبة لمرافقة الزوار، وذلك بالتنسيق مع المختصين في الثراث والتاريخ والثقافة.

وسيتم تشكيل لجنة تضم رئيس غرفة الصناعات التقليدية والحرف، مدير السياحة ومدير الثقافة لتجسيد هذه المبادرة.