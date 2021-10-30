متحف متنقل للذاكرة يجوب العاصمة بمناسبة الذكرى 67 لإندلاع الثورة

اشرف صبيحة اليوم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة رفقة وزير النقل عيسى بكاي على إعطاء إشارة إنطلاق مبادرة “المتحف المتنقل” من أمام مقر متحف المجاهد بمقام الشهيد في العاصمة. وحضر مراسيم الإنطلاق وزير الاتصال عمار بلحيمر بالإضافة إلى وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.

المبادرة جاءت بمناسبة الذكرى 67 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة وبالتنسيق مع مؤسسة النقل الحضري والشبه الحضري لولاية الجزائر ETUSA وايضا المتحتف الوطني للمجاهد.

واوضحت وزارة النقل في بيانها أن مؤسسة إيتوزا هيئت 4 حافلات و2 ملكية سياحية و2 ذات قاطرتين وتحويلها إلى متحف تاريخي. وبداية من الغد الاحد سيجوب المتحف المنتقل مختلف بلديات وشوارع العاصمة وهذا إلى غاية 6 نوفمبر المقبل. ومن خلال المتحف المنتقل سيكون بإمكان المواطنين إكتشاف المغرض الخاص بذاكرة الجزائر كما سيتم توزيع ملصقات وكتب لتاريخ الجزائر.

وإعتبر وزير المجاهدين العملية بالهامة وذلك بإشراك كل أطياف الشعب الجزائري من خلال ذاكرة جوارية لتبليغ رسالة مثمثلة في معاناة الشعب الجزائري خلال الإستعمار. أين تجوب الحافلة كل احياء العاصمة. كما سيتم إنشاء حافلات أخرى عبر عدد من الولايات.