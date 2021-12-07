متحور أوميكرون.. تسجيل حالات مشتبه فيها عبر المداخل الجنوبية للوطن

كشفت الدكتورة وسيلة بوهلالة، أخصائية في علم الأوبئة والطب الوقائي بلمؤسسة العمومية للصحة الجوارية تندوف. اليوم الثلاثاء، عن الإجراءات التي يتم اتخاذها لدخول الوافدين عبر المنافذ البرية للوطن.

وقالت في اتصال مع التلفزيون العمومي، إنه لمواجهة أوميكرون، خاصة وأن تندوف ولاية حدودية تطل على دول إفريقية. سيتم إخضاع الوافدين عبر المنافذ البرية إلى فحص pcr ومعاينة طبية.

وأضافت الدكتورة بوهلالة “تم تسجيل بعض الحالات الايجابية عبر الفحص وإخضاعها للعزل إلى غاية الاستشفاء. لكننا لا ندري إن كانت بفيروس كورونا أو متحور آخر”.

وتابعت الدكتورة “قمنا بإرسال عينات التحاليل إلى معهد باستور بالجزائر العاصمة للكشف عن طبيعة الفيروس. وننتظر نتيجة التحاليل”.

وأشارت أن أوميكرون مثل المتحورات الأخرى، إلا أن الاكثر انتشارا هو دلتا. كما شددت على ضرورة تلقي التلقيح للوقاية من خطر الفيروس.

وقد كشف المدير العام لمعهد باستور فوزي درار، عن تسجيل حالات مشكوك إصابتها بأوميكرون المتحور الجديد لفيروس كورونا، غير أن التحاليل أثبتت أنها سلبية.

وقال درار خلال نزوله ضيفا على قناة النهار، أنه يوجد حالات أخرى مشكوك إصابتها بالمتحور أوميكرون، يتم التأكد حاليا منها. مشيرا إلى أنه في حال التأكد منها ستعلن وزارة الصحة عن ذلك.

ليس من المستغرب ظهور حالات أوميكرون في الجزائر

وأضاف مدير معهد باستور، أن من غير المستغرب ظهور حالات إصابة بسلالة أوميكرون في الجزائر. كما أن التلقيح ناجع في كل الحالات وليس فقط في حال إنتشار أوميكرون.

كما أكد درار أن رفض الخضوع للتلقيح ضد فيروس كورونا هو شبه إنتحار.

وجدد فوزي درار المدير العام لمعهد باستور دعوته إلى تعميم فرض الجواز الصحي التلقيح عبر العديد من القطاعات وعدم الإكتفاء بالنقل البحري. معتبرا ان هذا هو الحل للحد من إنتشار المتحور الجديد لفيروس كوورنا أوميكرون.

وخلال نزوله ضيفا عى القناة الثالثة أكد درار ان الاهم في الوقت الحالي هو المتغير “دلتا”. وهذا على الرغم من التهديد الذي يسببه المتحور أوميكرون. وكشف البروفيسور درار أنه ووفق التوقعات العلمية سيكون شهري فيفري ومارس ذروة المتحور الجديد اوميكرون.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp