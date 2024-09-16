متحور جديد لكورونا يثير المخاوف والأطباء يُحذرون

حذر الأطباء من متحور جديد لفيروس كورونا يعرف بإكس إي سي كوفيد، تم اكتشافه لأول مرة في ألمانيا خلال الصيف، مؤكدين أنه ينتشر بسرعة.

وحسب صحيفة ميرور البريطانية، قال الأطباء إن: “أي شخص قد يعاني من سعال جديد ومستمر. أو فقدان الشهية أو انسداد أو سيلان في الأنف في الأسابيع المقبلة. يجب عليه البقاء في المنزل وتجنب الاتصال بالأصدقاء والعائلة”.

وأضافوا أن: “هذه الإجراءات ستكون خطوات احترازية للمساعدة في منع انتشار أي عدوى بما في ذلك النوع الجديد من فيروس كورونا”.

والمتحور الجديد مزيج من نوعين من المتحورات ويتميز بسرعة انتشاره حيث تم اكتشافه حتى الآن في 15 دولة.

وأكدت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا أنه على الرغم من أهمية توخي الحذر. فإن أيا من الأعراض المذكورة أو مجموعة منها قد لا تعني بالضرورة أنك مصاب بفيروس كورونا.