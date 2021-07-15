متحور “دلتا” يخترق جرعتي لقاح كورونا

اعتبر مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كورونا في إيطاليا، ڤالتر ريتشاردي، أنه يمكن الإصابة بمتحور دلتا لفيروس كورونا، حتى ولو تم التطعيم ضد الفيروس التاجي بجرعتين.

وقال ريتشاردي أن “هذا المتحور، يمكنه أن يخترق دورة التطعيم المزدوجة أيضا، التي تمنح بعض الحماية ضد الأعراض الخطيرة والحاجة للاستشفاء، لكن المتحور يسبب العدوى حتى لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح في 30-35٪ من الحالات، ناهيك عن جرعة واحدة”.

وشدد ريتشاردي على الحاجة إلى التطعيم بأسرع وقت ممكن، لأنه كلما زاد ترددنا، نترك إمكانية للفيروس لاختيار المتحورات التي تخترق مفعول اللقاح .

كما تحدث ذات المسؤول، عن متحور “دلتا بلاس” المنتشر في الهند، ومتحور “لامبدا”، الذي تم عزله في بيرو، مؤكدا إنه يثير القلق.