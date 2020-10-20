متديّنات متّقيات بالتعدد مقتنعات

عندما تصبح منتهى غاية الفتاة تحصيل الحلال والستر تحت سقف المودة والاحترام، ترجو فقط العثور على رجل متقٍ، نقي وطاهر يعي ما له وما عليه تجاه المرأة، وهذا بالذات ما تريده سيدات اتصلن بنا، لا يطلبن إلا الحلال، سيدات متّقيات محافظات، يسعين لبناء حياة ملؤها التواد والرحمة تحت طاعة الرحمن، ولا يمانعن مبدأ تعدد الزوجات، نمنحهن نحن بدورنا الفرصة لنشر إعلاناتهن ودفعهن إلى بلوغ ما يتقن إليه.

على مشارف الخمسين تريد زوجا يدفعها إلى الطاعة والدين.. أعد أن أسعدك طول الحياة وأكون لك خير متاع

من الوسط الجزائري، دقت أبواب “مركز الأثير” امرأة على مشارف الخمسين، اتخذت من حفظ كتاب الله عهدا على نفسها قبل أن تلقاه، لم يسبق لها الزواج، متواضعة وبشوشة، مطيعة بارّة بوالديها اللذين تنال منهما البركة والدعاء الصالح كل يوم، ملتزمة وترتدي الجلباب.

صاحبة الإعلان سيدة بيت ماهرة وتجيد تدبير أموره، تتمنى أن تعثر على الحظ والنصيب إلى حانب رجل يقدرها ويحترمها، تتمنى أن يكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري أو الوسط، سنه لا يتجاوز الـ 60 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، تعد أن تمنحهم من الحب والحنان ما لا يمكن تصوره، فهي حنون وطيبة لأقصى درجة، كما أنها تقبل بالتعدد تحت ضوء الكتاب والسنّة وتطبيق مبدأ العدل.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133389

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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أقبل التعدد ولا أشترط إلا الود.. من يأتي بيتنا من الباب.. أضعه فوق رأسي تاجا

امرأة من ولاية الشلف، تبلغ من العمر 38 سنة، لم يسبق لها الزواج، سمراء البشرة ومتوسطة القامة، متجلببة وتعمل كمعلمة قرآن، ترتدي الجلباب وهي على درجة كبيرة من التقوى والورع.

تريد صاحبة إعلاننا أن يكون لها نصيب مع رجل يقدّر ما بلغته من شغف في العلم والتعلّم والإلمام بتعاليم الدين، رجل متدين ومحترم، سنه لا يتجاوز 55 عاما، تقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، كما لا تهمها منطقته، فهي تؤمن أشدّ الإيمان أنه يجب السعي وراء الخير أينما كان، تقبل أن تحلّ الثانية في حياة رجل يطبّق مبدأ العدل ولا يميل كل الميل.

للتواصل مع العرض، مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري : 133390

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

اتصلوا بنا و تعرف أو تعرّفي على نصفك الآخر