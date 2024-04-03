متربص بسيارات المواطنين في شهر “رمضان” في قبضة الأمن

أمرت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأربعاء بوضع متهم رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش. لضلوعه في 3 ملفات جزائية، إثنين منهما يتعلقان بالسرقة، طالت سيارات المواطنون.

وفي الجلسة حضرت ضحية واحدة سيدة، التي بمجرد نزولها من السيارة قام المتهم بالقفز مسرعا، ليسطو على مبلغ 20 مليون سنتيم ونظارات شمسية. ثم نزل مسرعا، قبل أن تضبطه الضحية. فقامت باستغلال فيديو خلال شكواها أمام مصالح الأمن، لتتمكن الاخيرة من توقيف الفاعل وتقديمه للعدالة.

كما تبين في إطار التحقيق أن المتهم يمتهن سرقة السيارات بالأماكن العمومية. بعد التوقف الاضطراري لاصحابها لقضاء حاجياتهم من المحلات خاصة.

وفي الملف الثاني تغيب الضحية الآخر الذي تعرض الى نفس السرقة من طرف المتهم بعد التعرف عليه واقراره بالأفعال المنسوبة إليه.

وأمام ماورد التمست وكيل الجمهورية عام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 الف دج في حق المتهم عن كل جنحة متابع. بها المتهم.