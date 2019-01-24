متربص بمعهد الفندقة يفجّر رأس زميله بطعنة خنجر بسبب فتاة!

الجريمة وقعت داخل غرفة نوم بالمعهد

مجهولون يقتلون شابا من الكاليتوس في مفتاح

فتحت مصالح الدرك الوطني التابعة للفرقة الإقليمية في مفتاح بولاية البليدة تحقيقا معمقا في قضية وفاة شاب بمستشفى الرويبة.

تم العثور عليه جريحا داخل إحدى المزارع التابعة لإقليم مفتاح بالبليدة قرب سيارته بعد تعرضه لعدة طعنات على مستوى البطن.

حيثيات القضية حسبما أفادت به مصادر «النهار»، تعود إلى مساء أول أمس، عندما تلقت فرقة الدرك الوطني معلومات .

مفادها عثور سكان مزرعة كراتشي رابح على شاب يبلغ من العمر 38 سنة، كان على متن سيارته «داسيا سانديرو».

وقد تعرض إلى عدة طعنات على مستوى البطن، حيث تم نقل الضحية في حال جد خطيرة من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى الرويبة، أين فارق الحياة هناك.

وفي تيزي وزو، اهتز المعهد الوطني للفندقة والسياحة، ليلة أول أمس، على وقع جريمة جرت أطوارها بين شابين متربصين.

أحدهما ينحدر من ولاية تيبازة والآخر من إحدى ولايات الجنوب.

وفي التفاصيل، قالت مصادر «النهار» إن الجاني أقدم على توجيه طعنات بواسطة خنجر لزميله على مستوى الرأس.

وأوضحت المصادر أن الجريمة وقعت إثر شجار اندلع بين الجاني والضحية، في ساعة متأخرة من الليل، داخل غرفة النوم الخاصة بالطلبة.

لتضيف المصادر أن التحريات الأولية بشأن ما جرى قادت إلى أن خلافا بسبب فتاة كان وراء ما حدث. ومباشرة بعد الاعتداء.

تم نقل الضحية الذي كان يسبح في دمائه إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى الجامعي ندير محمد بمدينة تيزي وزو.

في حالة جد حرجة، أين تم إبقاؤه هناك تحت الرقابة الطبية.

وفي اتصال هاتفي بـ«النهار»، أكدت عميد الشرطة رئيسة خلية الاتصال والعلاقات العامة بأمن الولاية، أن مصالح الأمن الحضري السابع قد فتحت تحقيقا في القضية.