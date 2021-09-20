مترجمة بشركة إيطالية وطباخ فندقي وآخر يعذبون فتاة ويغتصبونها في العاصمة

أرجأت صبيحة اليوم محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء ملف جنائيا بوقائع جد خطيرة تورط فيه ثلاث أشخاص منهم فتاة مترجمة بشركة إيطالية تدعى “ح.أمينة”، موظف بشركة بناء يدعى”س.عبد الكريم” و طباخ فندقي يدعى “م.عبد الرحمن” اثنان منهم موقوفان بسجن الحراش وجهت لهم جناية حجز شخص بدون أمر من السلطات المختصة مع التعذيب البدني والاغتصاب والمشاركة في الاغتصاب.

وحسب المعلومات الأولية المتوفرة لدى” النهار” فإن وقائع القضية تعود لسبع أشهر السابقة، حين قامت كل من المتهمة “ح.أمينة” باستضافة صديقتها الضحية للمبيت معها ومع عشيقها المدعو” س.عبد الكريم” بشقته بباب الزوار، لتوجه لهاته الأخيرة بعد مغادرتها المسكن أصابع الاتهام بسرقة مبلغ مالي يقدر ب 150 مليون سنتيم، ليتم بعدها حجزها وجرها لذات المسكن، وتجريدها من ملابسها وتكبيلها داخل الحوض بالحمام والاعتداء عليها بالضرب والجرح وتعذيبها بواسطة”كيتور” ثم استدعاء المتهم الثالث المدعو”م.عبد الرحمن” الذي قام باغتصابها. وهي الواقعة التي تم بموجبها فتح تحقيق واسع بعد تقديم الضحية شكواها أمام الجهات الأمنية التي قامت بإلقاء القبض على المتورطين فيها وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء الذي أمر بإيداع الشابين رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش والإفراج عن المتهمة الثالثة التي استفادت من اجراء الاستدعاء المباشر.

هذا ومن المقرر أن يمثل المتهمون في أجل جديد للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الابتدائية بالدار البيضاء، في انتظار ما ستكشف عنه المحاكمة المستجدات.