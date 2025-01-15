مترجمة متهمة بحيازة واستهلاك المخدرات بالشراقة

إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا. مع 20 ألف دج غرامة مالية في حق فتاة تبلغ من العمر 27 سنة تعمل مترجمة عن تهمة حيازة واستهلاك المخدرات.

وجاء متابعة المتهمة بعد توقيف المعنية من قبل مصالح الشرطة القضائية بالشراقة. هاته الأخير عثر بحوزها على قطعة مخدرات موجهة للاستهلاك خلال عملية تفتيشية لها.

المترجمة مثُلت معارضة الحكم الغيابي الصادر ضدها والقاضي بمعاقبتها بعام حبسا نافذة. كما حاولت إنكار التهمة المنسوبة إليها، غير أن المحكمة واجهتها بمحاضرة الضبطية القضائية،

وبتصريحاته خلال التحقيق الأمني، دفاع المتهم طالب إفادتها بأقصى ظروف التخفيف.

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