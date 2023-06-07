قناة النهار “مترشحة لإجتياز البيام :” أسئلة مادة العلوم كانت هدية بقلم قناة النهار نشر في 07 جوان 2023 - 13:24 bem شارك غرِّد أرسل 101 0 “مترشحة لإجتياز البيام:” أسئلة مادة العلوم كانت هدية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VwFLb اقرأ أيضا الرئيس تبون يتلقى رسالة هامة من محمود عباس ويتوجه إلى الشعب الفلسطيني.."الجزائر معكم ولن تتخلى عنكم" قناة النهار 31 ماي رئيس الجمهورية يأمر بمحاربة التزوير..خطوة أخرى نحو أخلقة الحياة العامة قناة النهار 29 ماي جزائريون: مستثمرة الإخوة الصادق .. عنوان الإرادة والتحدي قناة النهار 29 ماي والي تيبازة : 122 عائلة ليوم رايحين نرحلوها قناة النهار 30 ماي وهران : إنسداد قنوات الصرف الصحي يغرق حي فلاوسن بالمياه القذرة قناة النهار 29 ماي إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بهذه الولايات قناة النهار 20 ماي أمينة يونسي: إنشاء بنك البذور حتمية لأن تكلفة إقتنائها من الخارج أًصبحت مكلفة قناة النهار 22 ماي هضبة قسنطينة.. منارة علمية تحتضن المؤسسات الناشئة قناة النهار 18 ماي السـ.ـجن للغشاشين..التلاميذ يركزون على المكتسبات وتفادي الغش قناة النهار 03 جوان وزير التربية : نتائج البيام ستكون يوم 25 جوان الحالي قناة النهار 05 جوان