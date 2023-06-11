قناة النهار مترشحة للباك من تيزي وزو : بالتوفيق للكل إن شاء الله يجينا ساهل بقلم قناة النهار نشر في 11 جوان 2023 - 11:20 شارك غرِّد أرسل 25 0 مترشحة للباك من تيزي وزو : بالتوفيق للكل إن شاء الله يجينا ساهل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5aolc اقرأ أيضا محاربة الربط العشوائي لمياه الحنفيات بإستعمال تقنيات حديثة بالنعامة قناة النهار 02 جوان "التوأم أمينة وخديجة: "هكذا يتعاملون معنا التلاميذ داخل المدرسة وكانو يغيرو منا بزاف قناة النهار 24 ماي فلاحة: الري بالتقطير.. هذه أحدث التقنيات المبتكرة قناة النهار 26 ماي طالع هابط: بعد الكارثة التي حلت بمناء خميستي شيفالو.. السلطات تتدخل بسرعة قناة النهار 28 ماي لحظة وصول وزير التربية لمتوسطة حلاس فاطمة بتيسمسيلت قناة النهار 05 جوان ميلة: "فئران" ضمن المخزون الإستراتيجي للحمص بمخازن "ccls" قناة النهار 29 ماي الفرصة الثانية : قصة معاناة خالد من طرف أخيه بسبب الطمع وأدخله السجن قناة النهار 26 ماي بيدون تعليق: عمود كهربائي يمنع مديرية الأشغال العمومية بالعاصمة من إكمال أشغال الطريق قناة النهار 23 ماي وفـ.ـاة 3 أشخاص في حريق شقة بحي “عدل” بأولاد فايت قناة النهار 05 جوان صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة التعليم المتوسط .. قناة النهار 06 جوان