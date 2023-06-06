قناة النهار مترشحة للبيام : موضوع الرياضيات في متناول التلميذ الممتاز بقلم قناة النهار نشر في 06 جوان 2023 - 15:19 شارك غرِّد أرسل 80 0 مترشحة للبيام : موضوع الرياضيات في متناول التلميذ الممتاز إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WaHv0 اقرأ أيضا شاهد كيف تمت الإطاحة بـ 25 شخص واسترجاع كميات هائلة من الذهب بقيمة 330 مليار سنتيم قناة النهار 17 ماي "أمينة يونسي:" البذور المستوردة تدخل بأرقام مجهولة ويقدرو يبعثولك فيها فيروس بيولوجي قناة النهار 22 ماي وقت التغيير: ليديا تعاني من الهالات السوداء .. شاهد كيف تغيرت قناة النهار 24 ماي خنشلة : تحذيرات بخصوص خطر الأحواض المائية التي تفتقد لشروط الحماية قناة النهار 03 جوان طالع هابط: شاهد ماذا حدث لمعلم أثري روماني بقالمة .. قالك نديرو السياحة قناة النهار 04 جوان البيض : تباين في أسعار الماشية قبل شهر عن عيد الأضحى المبارك قناة النهار 01 جوان زيارة الشرطي الذي خاطر بنفسه لإنقاذ شاب أضرم النار في جسده قناة النهار 02 جوان طالع هابط: النوي يزور مسقط الشهيد" بن علال" ويستذكر معركة "واد الشولي" مع قدماء المجاهدين قناة النهار 18 ماي صادم جدا😱😱رجال يتنكّرون بالجلباب من أجل السرقة بالدار البيضاء في العاصمة قناة النهار 04 جوان هضبة قسنطينة.. منارة علمية تحتضن المؤسسات الناشئة قناة النهار 18 ماي