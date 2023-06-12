قناة النهار مترشحة من العاصمة : “المات” لازم نخدمو فيها باش يطلع المعدل بقلم قناة النهار نشر في 12 جوان 2023 - 12:48 شارك غرِّد أرسل 75 0 مترشحة من العاصمة : “المات” لازم نخدمو فيها باش يطلع المعدل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JlF03 اقرأ أيضا "طالع هابط: الشيخ النوي .. "شوف الخدع في بيع السيارات المستعلمة .. ربي وكيلهم قناة النهار 30 ماي الوزير الأول : الإصلاحات الجزائرية سمحت بمضاعفة حجم الصناعات التأمينية بـ 3 مرات قناة النهار 29 ماي ماريا" تجتاز إمتحانات البيام من المستشفى بعد تعرّضها لوعكة صحية..نتمنى نبرا و ننجح" قناة النهار 06 جوان صريح جدا: هذا هو أجمل خبر تلقاه الجزائري في حياته .. قناة النهار 27 ماي سعيدة: المعروف .. وليمة توديع الحاج قبل التوجه للبقاع المقدسة قناة النهار 30 ماي أستاذة لغة عربية : "الموضوع كان في متناول الجميع.." قناة النهار 05 جوان حكاية نجاح /المعروف بـ"موح لمين ديزاد" يروي تجربته مع السرطان وكيف أنقذ نفسه من المـ.ـوت..ترقبوها قناة النهار 06 جوان صريح جدا: هذه هي الأسئلة التي تحرج الجزائريين ..! قناة النهار 25 ماي دلال خير: بطل في الملاكمة رفع علم الجزائر عاليا يوجه نداء إستغاثة للسلطات لمساعدته على العلاج قناة النهار 26 ماي جزائريون: عناية وتصفيف شعر .. خدمات VIP للكلاب ! قناة النهار 29 ماي