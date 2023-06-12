قناة النهار مترشحة من العاصمة : “المات” لازم نخدمو فيها باش يطلع المعدل بقلم قناة النهار نشر في 12 جوان 2023 - 12:05 شارك غرِّد أرسل 29 0 مترشحة من العاصمة : “المات” لازم نخدمو فيها باش يطلع المعدل إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xCVpQ اقرأ أيضا طالع هابط: النوي ينتفض ضد مسؤولي أدرار بسبب مستشفى صرفت عليه الملايير سامحين فيه كلاه الرمل قناة النهار 04 جوان سيدي بلعباس : النهار ترافق جنود الخفاء في مهمة إنجاح إمتحان شهادة البيام قناة النهار 07 جوان وزيرة الثقافة:" إطلاق مشروع إنجاز مركز طبي إجتماعي لصالح الفنانين " قناة النهار 08 جوان " أزيد من 790 ألف مترشح يجتازون امتحانات البكالوريا بداية من اليوم.."ربي يوفقهم قناة النهار 11 جوان وزيرة التضامن : نحن على قدم وساق لتلبية كل إحتياجات العائلات المتضررة قناة النهار 29 ماي سوق أهراس : الجمارك الوطنية تحجز 55 ألف قرص مهلوس بالمركز الحدودي الحدادة قناة النهار 08 جوان هذه هي تفاصيل عمل مركب سحق البذور الزيتية التابع لمجمع سيفيتال قناة النهار 30 ماي صريح جدا: جزئريون يقتنون أضـ_حية العيد بهذه الأسعار ..! قناة النهار 10 جوان تصريحات قوية لوالي وهران ضد مدرب الحمراوة بعد الخسارة أمام الجياسكا.. قناة النهار 22 ماي وزير التربية: معدل النجاح في البكالوريا لدورة جوان 2023 يساوي أو يفوق 10 قناة النهار 11 جوان