مترشحون… عندي المعارف فوطوا عليا

يعمل المترشحون للمحليات على استغلال معارفهم كورقة رابحة لتحقيق مآرب إنتخابية عوض خوض إنتخابات مشرفة بخطاب محلي واقعي.

فيها خير “الدوسي راهو عند الوالي…”

هذا ما قاله مترشح لمالكي محلات تجارية في البليدة، والذين وجدوا أنفسهم بين مطرقة العمل دون عقد وبين سندان الوعود منذ سنوات.

تعابير سئم منها التجار على مدار 15 سنة كاملة لوعود ظلت قائمة، لكن مترشح حزب RND أكد معرفته للوالي.

وما عليهم سوى الإنتخاب عليه وفوزه بالأنتخابات لتسوية مشكلتهم العالقة.

وعدهم بحل المشكل لو انتخب .

فوطوا عليا….وحاجتكم مقضية

إستعمل المترشحون للإنتخابات أصحاب البيوت الهشة والقصديرية كورقة رابحة في الإنتخابات عن طريق إيهامهم بترحيلهم حال فوزهم.

وأكدت العديد من العائلات القاطنة بالبيوت القصديرية لـ”النهار أونلاين”، أن المترشحون باتوا يقصدونهم إلى منازلهم للتصويت عنهم.

وأضافوا أن المترشحون أكدوا لهم أنه في حال فوزهم في الإنتخابات سيتم ترحيلهم فورا وماعليهم سوى التصويت على الشخص المناسب.

خاصة وأنه سبق وأن تلقوا عهودا مماثلة من قبل أميار سابقون، الأمر الذي أغضبهم واعتبروه كذبة مزيفة للتصويت فقط.