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قناة النهار

مترشحون يرددون أدعية و سور من القرآن لمساعدتهم في تهدئة أعصابهم

بقلم قناة النهار
مترشحون يرددون أدعية و سور من القرآن لمساعدتهم في تهدئة أعصابهم
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مترشحون يرددون أدعية و سور من القرآن لمساعدتهم في تهدئة أعصابهم

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