قناة النهار مترشحون يرددون أدعية و سور من القرآن لمساعدتهم في تهدئة أعصابهم بقلم قناة النهار نشر في 14 جوان 2025 - 11:13 شارك غرِّد أرسل 12 0 مترشحون يرددون أدعية و سور من القرآن لمساعدتهم في تهدئة أعصابهم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/iZfhz اقرأ أيضا وزير التربية : " سجلنا بإرتياح تراجع حالات الغش لدى أبنائنا" قناة النهار 01 جوان قسنطينة / إختفاء غامض للتلميذة بوغاشيش مروة بحي الزيادية قناة النهار 24 ماي أهم النصائح للأكل الصحي خلال عيد الأضحى المبارك قناة النهار 06 جوان صريح جدا / المجاملة عند الجزائريين .. بين اللباقة و النفاق قناة النهار 29 ماي