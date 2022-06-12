قناة النهار مترشحو البكالوريا لشعبة اللغات الأجنبية متفائلون في أول ايام الإمتحان بقلم قناة النهار نشر في 12 جوان 2022 - 21:53 تربية شارك غرِّد أرسل 29 0 رابط دائم : https://nhar.tv/07oq5 اقرأ أيضا تيسمسيلت: جز الصوف..تقليد راسخ للحفاظ على الماشية وتحصيل مادة مهمة للصناعة قناة النهار 30 ماي تلمسان: رغم خطورتها الكبيرة.. السياحة والقفز من الصخور تستهوي الكثيرين قناة النهار 25 ماي طالع هابط : شاهد كيف يهان المغتربون في فرنسا من أجل تذكرة سفر للجزائر قناة النهار 26 ماي ترقب وصول جثـمان الممثل الراحل "أحمد بن عيسى" إلى الجزائر قناة النهار 25 ماي الوادي: الكشف على إنتحال صفة لأحد المترشحين وتم تطبيق الإجراءات القانونية قناة النهار 08 جوان محطة خروبة تعيد فتح أبوابها بحلة جديدة بعد أشهر من الأشغال قناة النهار 05 جوان تساؤلات: رئيس الجمهورية في إيطاليا .. ماهي الدلالات السياسية والإقتصادية للزيارة قناة النهار 25 ماي رئيس جمهورية فنزويلا يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري بمقام الشهيد قناة النهار 09 جوان حسين بوقبرين: الطب البديل تعلمته من الكتب ولم أدرس في أي معهد وعالجت نفسي بنفسي قناة النهار 25 ماي مياه الصرف الصحي في الطرقات و مفرغة عمومية أمام مجلس قضاء سيدي بلعباس ..ماذا يحدث في الجزائر قناة النهار 12 جوان