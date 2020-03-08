مترشحين لقيادة حزب التجمع الوطني الديمقراطي

أعلنت اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الإستثنائي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عن إستلامها لطلبين إثنين للترشح لمنصب الأمين العام للحزب.

وأفاد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الأحد في بيان له، أنه وتحسبا لإنعقاد المؤتمر الإستثنائي للحزب يومي 18 و19 مارس المقبل، تم إستلام طلبين اثنين للترشح لمنصب الأمين العام للحزب.

وأضاف ذات البيان أن الطلبين تم استلامهما في الآجال المحددة والتي حددت بـ15 يوما على الأقل قبل إفتتاح أشغال المؤتمر.

وأشار ذات المصدر أن الأمر يتعلق بطلب عز الدين ميهوبي، الأمين العام بالنيابة للحزب، وطلب ألياس عاشور، عضو مجلس الأمة عن ولاية بليدة.

وأكد البيان أنه لن يقبل أي طلب آخر لهذا المنصب اعتبارا لإنقضاء آخر اجل وهو تاريخ الرابع من مارس الماضي.