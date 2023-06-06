قناة النهار “مترشح لإجتياز البيام:” أول مرّة خدمت مليح في مادة الإنجليزية بقلم قناة النهار نشر في 06 جوان 2023 - 15:09 تربية شارك غرِّد أرسل 37 0 “مترشح لإجتياز البيام:” أول مرّة خدمت مليح في مادة الإنجليزية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6dVEG اقرأ أيضا وزير التربية : 20 مترشحا في القسم و 3 حراس في إمتحانات البكالوريا قناة النهار 20 ماي تيسمسيلت/ تأهب وإستعداد لأي طارئ حماية للثروة الغابية والزراعية من الحرائق قناة النهار 02 جوان صريح جدا : نهائي كأس الكاف..أنصار إتحاد العاصمة متفائلون بالفوز باللقب القاري قناة النهار 03 جوان الكوارث الطبيعية.. تكييف بنود التأمينات وهندسة الزراعة لتجاوز الأزمات قناة النهار 26 ماي "التوأم أمينة وخديجة: "هكذا يتعاملون معنا التلاميذ داخل المدرسة وكانو يغيرو منا بزاف قناة النهار 24 ماي حج 2023: 400 مليون سنتيم فما فوق تكلفة حج الرفاهية "VIP" قناة النهار 17 ماي طالع هابط. تبقا بلا راس في الجلفة .. شاهد سياسة البريكولاج بواد ملاح قناة النهار 28 ماي وزيرالصيد البحري : مرتقب تسجيل إنتاج 13 ألف طن في تربية المائيات قناة النهار 22 ماي "طالع هابط: "المواطن كي يغلط نقولو غلط.. علاش تبني في الواد وترمي التراب قناة النهار 30 ماي جزائريون: الجمباز .. رياضة المرونة والفن تستهوي الفتيات الصغيرات قناة النهار 29 ماي